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Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию

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Ким Чен Ын
Ким Чен Ын. Фото: The Asahi Shimbun via Getty Images

Ранее в Сети появились сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в официальном Telegram-канале Кремля.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом", – говорится в сообщении.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, сегодня Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

По их предположениям, лидеры двух стран должны были встретиться в рамках Восточного экономического форума.

При этом, как пишет РИА Новости, сейчас Путин находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Однако его встречи с Ким Чен Ыном на полях ВЭФ не запланировано.

Между тем еще в июле северокорейский лидер продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу. Также Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.

Добавим, что, по данным российского информагентства, северокорейский лидер в апреле 2019 года приезжал в столицу Приморья на бронепоезде. Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036150-kreml-podtverdil-vizit-kim-chen-yna-v-rossiyu/

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