Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию
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Ранее в Сети появились сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в официальном Telegram-канале Кремля.
"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом", – говорится в сообщении.
Ранее южнокорейские СМИ сообщали, сегодня Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.
На прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках оружия Москве.
По их предположениям, лидеры двух стран должны были встретиться в рамках Восточного экономического форума.
При этом, как пишет РИА Новости, сейчас Путин находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Однако его встречи с Ким Чен Ыном на полях ВЭФ не запланировано.
Между тем еще в июле северокорейский лидер продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу. Также Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.
Добавим, что, по данным российского информагентства, северокорейский лидер в апреле 2019 года приезжал в столицу Приморья на бронепоезде. Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036150-kreml-podtverdil-vizit-kim-chen-yna-v-rossiyu/