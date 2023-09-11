Кремль подтвердил визит Ким Чен Ына в Россию

Ранее в Сети появились сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Россию для встречи с Владимиром Путиным. Эту информацию подтвердили в официальном Telegram-канале Кремля.

"По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом", – говорится в сообщении.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, сегодня Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.

На прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

По их предположениям, лидеры двух стран должны были встретиться в рамках Восточного экономического форума.

При этом, как пишет РИА Новости, сейчас Путин находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Однако его встречи с Ким Чен Ыном на полях ВЭФ не запланировано.

Между тем еще в июле северокорейский лидер продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу. Также Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.

Добавим, что, по данным российского информагентства, северокорейский лидер в апреле 2019 года приезжал в столицу Приморья на бронепоезде. Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.