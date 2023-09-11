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СМИ: Ким Чен Ын выехал на поезде в Россию на встречу с Путиным

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Ким Чен Ын и Владимир Путин
Ким Чен Ын и Владимир Путин. Архивное фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на поезде направляется в Россию, где должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, передает РБК со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Южнокорейский телеканал со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщает, что лидер Северной Кореи сегодня, 11 сентября, отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию, где запланирована их с Владимиром Путиным.

Отмечается, что сейчас Ким Чен Ын на поезде направляется к границе.

Кроме того, СМИ передают, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября. Это подтвердил РБК источник в российской делегации, добавив, что встреча пройдет не в рамках Восточного экономического форума.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявляли, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

Сообщалось, что Ким Чен Ын, который крайне редко выезжает за пределы Северной Кореи, скорее всего, отправится на своем бронепоезде во Владивосток и встретится с Путиным в рамках Восточного экономического форума, который пройдет 10-13 сентября.

Между тем еще в июле северокорейский лидер продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу.

Также Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036132-kim-chen-yn-vyehal-na-poezde-v-rossiyu-na-vstrechu-s-putinym/

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