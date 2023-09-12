Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию

Бронепоезд, в котором северокорейский лидер Ким Чен Ын выехал в Россию, пересек железнодорожный мост через реку Раздольную в Приморском крае и движется на север, передает РИА Новости.

По информации агентства, около 12:15 местного времени (08:15 по Астане) бронированный поезд с зелеными вагонами и желтой полосой – такими же, как на официальных фотографиях ЦТАК с церемонии отъезда Ким Чен Ына из Пхеньяна, – переехал мост через Раздольную и поехал на север.

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

Отмечается, что вагоны тянул локомотив с символикой РЖД (Российские железные дороги).

Кроме того, чуть ранее представитель администрации приграничного поселка Хасан на юге края подтвердил агентству, что поезд Ким Чен Ына уже прошел через станцию Хасан, однако не уточнил, во сколько именно состав пересек границу с Россией.

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын. Фото: kcna.kp

Вчера южнокорейские СМИ сообщали, Ким Чен Ын отбыл на поезде из Пхеньяна в Россию. Отмечалось, что встреча двух лидеров должна состояться 13 сентября.

Позже в Кремле подтвердили визит северокорейского лидера в Россию.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына состоится на Дальнем Востоке.

Напомним, на прошлой неделе в Вашингтоне заявляли, что лидер КНДР Ким Чен Ын собирается в ближайшие дни приехать в Россию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным и обсудить вопрос о поставках оружия Москве.

По их предположениям, лидеры двух стран должны были встретиться в рамках Восточного экономического форума.

При этом, как пишет РИА Новости, сейчас Путин находится во Владивостоке, где проходит Восточный экономический форум. Однако его встречи с Ким Чен Ыном на полях ВЭФ не запланировано.

Между тем еще в июле северокорейский лидер продемонстрировал новейшее оружие КНДР министру обороны России Сергею Шойгу. Также Ким Чен Ын и Шойгу обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес", в области национальной обороны и международной безопасности.