Скорый визит Эрдогана в Сочи подтвердили в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Murat Cetinmuhurdar/Anadolu Agency via Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Сочи в ближайшее время — планы подтвердили в правящей партии. Предполагается, что он хочет обсудить с российской стороной зерновую сделку.

Пресс-секретарь партии "Право и справедливость" Омер Челик заявил о том, что Эрдоган собрался в Россию для обсуждения сделки, которая была расторгнута ранее. Как уточнил представитель правящей партии, турецкий президент поедет в Сочи, пишет DW.

Тем не менее Челик не подтвердил и не опроверг информацию о том, будет ли Эрдоган встречаться в рамках своего визита с президентом РФ Путиным.

По данным издания, ранее в Кремле заявляли, что два президента могут провести встречу в ближайшее время. Пресс-секретарь Путина Песков говорил о подготовке такой встречи, но не называл даты.

Агентство Bloomberg предполагает, что Эрдоган может встретиться с Путиным 8 сентября перед саммитом G20, который пройдет в Индии.

Зерновая сделка

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН.

Данная сделка несколько раз продлевалась, несмотря на растущее недовольство России санкциями, ограничивающими полный экспорт российского зерна и удобрений.

В июле текущего года Россия заявила о приостановке своего участия в сделке.

Специалист по мировой торговле и профессор экономики Саймон Дж. Эвенетт заявил, что расторжение черноморской сделки — это удар по странам, закупающим более дешевую украинскую пшеницу.

К возобновлению зерновой сделки также призывал Папа Римский Франциск - во время одной из своих проповедей на площади Святого Петра в Ватикане он обратился к российской стороне.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2034452-skoryy-vizit-erdogana-v-sochi-podtverdili-v-turtsii/