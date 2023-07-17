Песков заявил о выходе России из зерновой сделки

Горсть зерна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, передает РИА Новости.

Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, она остановлена.

"Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России, этих черноморских договоренностей не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается", – сказал он.

По его словам, как только российская часть договоренностей будет выполнена, Россия "вернется к реализации этой сделки незамедлительно".

"Она остановилась. Зерновая сделка остановилась. Как только будет выполнена российская часть, российская сторона вернется незамедлительно к реализации этой сделки", – подчеркнул пресс-секретарь Путина.

Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, способен ли повлиять взрыв на Крымском мосту на зерновую сделку.

Напомним, 22 июля было подписано зерновое соглашение между Россией и Украиной при посредничестве президента Турции и в присутствии генсека ООН. Соглашение действовало 120 дней со дня подписания – до 19 ноября. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы уже 1 августа.

Однако в конце октября российская сторона сообщила о бессрочной приостановке своего участия в зерновой сделке. Поводом для этого, по их словам, стали массированные авиационный и морской удары по дежурившим в районе зернового "коридора" кораблям РФ.

Зеленский потребовал от мирового сообщества жесткого ответа на действия Москвы.

В ноябре сделку по экспорту украинского зерна продлили еще на 120 дней.

В марте текущего года президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече в Киеве высказались за продолжение зерновой сделки. Как отметил Гутерриш, "Черноморская зерновая инициатива" обеспечила экспорт 23 млн тонн зерна.

Позже ООН подтвердила продление черноморской "зерновой сделки". Россия заявила, что она продлена на 60 дней.

В мае президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что "зерновая сделка" – соглашение о разблокировании черноморских портов Украины и экспорте сельхозпродукции из них – продлена еще на два месяца.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028948-ob-ostanovke-zernovoy-sdelki-zayavili-v-kremle/