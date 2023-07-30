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Папа Римский во время проповеди призвал Россию к возобновлению зерновой сделки

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Папа Римский Франциск
Папа Римский Франциск. Фото: Lorenzo Di Cola / NurPhoto / Getty Images

Папа Римский Франциск призвал Россию к возобновлению зерновой сделки. Ранее понтифик неоднократно выражал готовность стать посредником в конфликте Москвы и Киева.

Папа на проповеди на площади Святого Петра в Ватикане призвал российские власти вернуться в сделку для возобновления экспорта зерна, передает РБК.

Это нужно, чтобы зерно могло вновь безопасно экспортироваться на мировые рынки.

С 2022 года глава римской католической церкви подтвердил, что Ватикан намерен вести работу для достижения мира в Украине.

В ноябре прошлого года архиепископ Галлахер заявил, что Святой престол и папа Римский всегда были готовы помочь в урегулировании конфликта. Он также подчеркнуло, что Ватикан готов предоставить место для переговоров по урегулированию конфликта.

Зерновая сделка

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН.

Данная сделка несколько раз продлевалась, несмотря на растущее недовольство России санкциями, ограничивающими полный экспорт российского зерна и удобрений.

В июле текущего года Россия заявила о приостановке своего участия в сделке.

Специалист по мировой торговле и профессор экономики Саймон Дж. Эвенетт заявил, что расторжение черноморской сделки — это удар по странам, закупающим более дешевую украинскую пшеницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2030598-papa-rimskiy-vo-vremya-propovedi-prizval-rossiyu-k-vozobnovleniyu-zernovoy-sdelki/

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