Как выход России из зерновой сделки повлияет на мировую продбезопасность, рассказали эксперты

Горсть зерна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Выход России из зерновой сделки вызвал опасения экспертов по поводу мировой продовольственной безопасности. По мнению аналитиков, данное событие может стать ударом по рынку, который будет иметь долгосрочные последствия, передает CNBC.

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За несколько часов до истечения срока действия соглашения о вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов, заключенного между Россией, Украиной, Турцией и ООН, российская сторона заявила, что не будет продлевать свое участие в сделке. Данное соглашение было заключено в июле 2022 года. Его называли дипломатическим прорывом, направленным на предотвращение глобального продовольственного кризиса.

Данная сделка несколько раз продлевалась, несмотря на растущее недовольство России санкциями, ограничивающими полный экспорт российского зерна и удобрений. На фоне новостей о Зерновой сделке взлетели цены на пшеницу, кукурузу и сою. Фьючерсы на пшеницу подскочили на 3% в понедельник, достигнув максимума в 689,25 цента за бушель. Это самый высокий уровень с 28 июня, тогда стоимость составляла 706,25 цента.

Саймон Дж. Эвенетт, специалист по мировой торговле и профессор экономики Университета Санкт-Галлен, заявил, что выход России является "смертельным ударом по сделке, которая и так находилась на последнем издыхании". Он процитировал данные ООН, которые показали, что поставки неуклонно снижаются с начала года.

По его словам, расторжение черноморской сделки — это удар по странам, закупающим более дешевую украинскую пшеницу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2029067-kak-vyhod-rossii-iz-zernovoy-sdelki-povliyaet-na-mirovuyu-prodbezopasnost-rasskazali-eksperty/