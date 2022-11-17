Сделку по экспорту украинского зерна продлили еще на 120 дней

Порт в Одессе. Иллюстративное фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / Getty Images

Действие сделки по экспорту украинского зерна через Черное море продлили еще на 120 дней. Информацию об этом подтвердили президенты Украины и Турции, а также генсек ООН.

"Зерновая сделка будет продлена на 120 дней. Украина вместе с генсеком ООН Антониу Гутерришем и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом приняли ключевое решение в глобальной борьбе с продовольственным кризисом. Ждем официального объявления от партнеров - Турции и ООН", — сообщил Зеленский в .

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков добавил, что гарантами выполнения сделки остались ООН и Турция, передает "Экономическая Правда" со ссылкой на сообщение министра в соцсетях.

Кроме того, Киев предложил партнерам продлить сделку по экспорту украинского зерна минимум на год, а также включить в нее порт Николаев. Известно, что сейчас зерно экспортируется из трех портов страны через Черное море - Одесского, Черноморского и порта "Южный".

Также информацию о продлении сделки подтвердили на своих страницах в Twitter президент Турции и генсек ООН.

"В результате четырехсторонних переговоров, проведенных в Турции, соглашение о Черноморском зерновом коридоре было продлено на 120 дней с 19 ноября 2022 года в соответствии с решением, принятым между Турцией, ООН, Российской Федерацией и Украиной", — написал Реджеп Тайип Эрдоган.

"Я приветствую соглашение всех сторон о продолжении Черноморской зерновой инициативы для содействия безопасному судоходству при экспорте зерна, продуктов питания и удобрений из Украины", — генсек ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, что с начала войны в Украине 24 февраля несколько портов в стране оказались заблокированными. Это временно остановило экспорт украинского зерна в другие страны. Тогда мировые лидеры заявили, что это может привести к продовольственному кризису.

Через несколько месяцев, 22 июля, зерновое соглашение все же было подписано Россией и Украиной при посредничестве президента Турции и в присутствии генсека ООН. Соглашение действовало 120 дней со дня подписания - до 19 ноября. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы уже 1 августа.

Однако в конце октября российская сторона сообщила о бессрочной приостановке своего участия в зерновой сделке. Поводом для этого, по их словам, стали массированные авиационный и морской удары по дежурившим в районе зернового "коридора" кораблям РФ.

Зеленский потребовал от мирового сообщества жесткого ответа на действия Москвы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1997608-sdelku-po-eksportu-ukrainskogo-zerna-prodlili-esche-na-120-dney/