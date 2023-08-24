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"Турция не признает аннексию Крыма": Эрдоган высказался о ситуации в Украине

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Stringer / Getty Images

Реджеп Тайип Эрдоган направил видеообращение к участникам III Саммита лидеров Крымской платформы, в котором высказал позицию Турции по Крыму, передает "Анадолу".

Саммит начался накануне, 23 августа, в Киеве.

В начале своего выступления приветствовал президента Украины Владимира Зеленского и других участников, а также поздравил их с Днем флага и Днем независимости Украины.

"Турция не признает аннексию Крыма и с самого первого дня решительно отстаивает нелегитимность этого шага. Мы также сохраняем свою позицию в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы заявляем о том, что Крым является частью Украины, на всех площадках, особенно в ООН.

Обеспечение безопасности и благополучия наших соотечественников, одного из коренных народов Крыма - крымских татар, также является одним из наших приоритетов", - цитирует издание президента Турции.

Эрдоган подчеркнул, что война в Украине должна быть завершена справедливым и прочным миром.

"Как я всегда говорил, в войне нет победителей, а в мире нет проигравших. Исходя из этого понимания, мы сохраняем убежденность в том, что война, продолжающаяся уже почти два года, должна быть завершена справедливым и прочным миром.

В этом процессе мы прилагаем интенсивные усилия, чтобы сохранить открытыми каналы связи, чтобы остановить кровопролитие и подготовить стороны к переговорам", - отметил политик.

Он также добавил, что в настоящее время ведется работа по возобновлению черноморской инициативы.

"Мы полны решимости продолжать усилия по содействию и посредничеству в направлении установления мира. Окончание войны и восстановление мира, стабильности в бассейне Черного моря станет глотком свежего воздуха не только для региона, но и для всего мира.

Я вновь заявляю о нашей поддержке территориальной целостности Украины, включая Крым, и надеюсь, что наш регион как можно скорее обретет атмосферу мира", - заявил Эрдоган.

Отметим, что турецкий лидер не в первый раз поднимает крымский вопрос. Например, выступая на общеполитических дебатах 76-й сессии Генассамблеи ООН в 2021 году, Эрдоган также заявлял, что Турция не признает аннексию Крыма.

Политик не раз заявлял о том, что Анкара выступает за сохранение территориальной целостности Украины.

В 2022 году Эрдоган назвал возвращение Крыма Украине требованием международного права. Такое заявление он сделал на втором саммите Крымской платформы. Турецкий лидер заявлял, что аннексия Крыма неконституционна и незаконна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2033717-turtsiya-ne-priznaet-anneksiyu-kryma-erdogan-vyskazalsya-o-situatsii-v-ukraine/

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