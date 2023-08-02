Канцелярия Эрдогана сообщила, что Путин согласился приехать в Турцию

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Канцелярия турецкого лидера сообщила, что президент России Владимир Путиным во время телефонного разговора с Реджепом Тайипом Эрдоганом согласился приехать в Турцию, передает РИА Новости.

"Президент Эрдоган провел телефонный разговор в среду с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора лидеры достигли договоренности по вопросу визита Путина в Турцию", – говорится в заявлении.

Кроме того, Эрдоган заверил Путина, что Анкара продолжит усилия по возобновлению зерновой сделки. По его словам, если черноморская инициатива не будет действовать длительное время, это никому не пойдет на пользу. В разговоре турецкий лидер охарактеризовал сделку как "мост мира".

Между тем на официальном сайте Кремля опубликовано краткое изложение телефонного разговора между президентами России и Турции.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях, в том числе в контексте подготовки возможной встречи двух лидеров", – говорится в сообщении, при этом конкретные даты не называются.

Кроме того, в Кремле сообщили, что Путин также изложил позицию России в связи с прекращением действия "пакетных" соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании поставок российского продовольствия и удобрений.

"Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией", – говорится в сообщении.

Напомним, 22 июля 2022 года было подписано зерновое соглашение между Россией и Украиной при посредничестве президента Турции и в присутствии генсека ООН. Соглашение действовало 120 дней со дня подписания – до 19 ноября. Первое судно с зерном покинуло порт Одессы уже 1 августа.

Однако в конце октября российская сторона сообщила о бессрочной приостановке своего участия в зерновой сделке. Поводом для этого, по их словам, стали массированные авиационный и морской удары по дежурившим в районе зернового "коридора" кораблям РФ.

Зеленский потребовал от мирового сообщества жесткого ответа на действия Москвы.

С ноября сделку по экспорту украинского зерна продлевали несколько раз – вплоть до июля текущего года.

Однако 17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что договоренности по зерновой сделке фактически прекращены. По его словам, как только российская часть договоренностей будет выполнена, Россия "вернется к реализации этой сделки незамедлительно".

Тем временем выход России из зерновой сделки вызвал опасения экспертов по поводу мировой продовольственной безопасности. По мнению аналитиков, данное событие может стать ударом по рынку, который будет иметь долгосрочные последствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2031023-kantselyariya-erdogana-soobschila-chto-putin-soglasilsya-priehat-v-turtsiyu/