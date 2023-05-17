"Зерновая сделка" по экспорту украинского продовольствия продлена на два месяца

Зерно. Иллюстративное фото: Getty Images/Pascal Deloche/Godong

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что "зерновая сделка" – соглашение о разблокировании черноморских портов Украины и экспорте сельхозпродукции из них – продлена на 60 дней.

Срок действия сделки после предыдущего продления истекал 18 мая. На новое продление до последнего момента не соглашалась Россия, выдвигая дополнительные требования. На каких условиях Москва согласилась продлить сделку, пока не сообщается.

"Благодаря усилиям нашей страны, поддержке наших российских друзей, вкладу наших украинских друзей, решено продлить черноморскую зерновую сделку еще на два месяца", – цитирует Эрдогана агентство AFP.

МИД России подтвердил продление соглашения. "Продление зерновой сделки предоставляет шанс на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность", – цитирует ТАСС заявление МИДа.

Таким образом проход судов по специальному "зерновому коридору" в Черном море продолжится.

Первые переговоры о возобновлении поставок прошли в июле прошлого года, когда мировые цены на продовольствие значительно выросли из-за отсутствия на рынке украинских зерна, кукурузы и подсолнечного масла. С тех пор срок действия соглашения продлевался несколько раз.

Требования России

Для очередного продления сделки Россия требовала выполнения ряда условий, касающихся ее собственного экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности, удобрений.

Хотя российский экспорт сельхозпродукции не подпадает под международные санкции, наложенные в связи с вторжением российских войск в Украину, в Москве утверждают, что ограничения по оплате, перевозкам и страхованию значительно затрудняют ей зарубежные поставки.

Поэтому Россия неоднократно критиковала работу соглашения и угрожала из него выйти.

ООН согласилась помочь в достижении устраивающего Москву соглашения сроком на три года. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в начале мая говорил, что много вопросов остаются открытыми.

Среди условий, которые выдвигала Россия, были:

Возвращение российского Россельхозбанка в международную платежную систему SWIFT.

Возобновление поставок в Россию иностранной сельхозтехники и запасных частей.

Снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских судов и грузов.

Возобновление работы трубопровода для перекачки аммиака из российского Тольятти в Одессу.

Разблокировка счетов и финансовой деятельности российских компаний по производству удобрений.

Согласились ли стороны на выполнение каких-либо из этих условий, пока не сообщается.

"Мы по-прежнему не теряем надежды на то, что проблемы, которые мы понимаем, будут решены чем скорее, тем лучше", – цитирует ТАСС постоянного представителя России при ООН Василия Небензю, которого журналисты спросили о причинах продления сделки.

Чтобы убедить Москву разрешить перевозки зерна по Черному морю, ООН пообещала помочь ей с экспортом ее собственной сельскохозяйственной продукции, однако Россия заявляет, что этого так и не произошло в требуемых масштабах.

Что такое "зерновое соглашение"

Украина – один из крупнейших в мире поставщиков зерновых продуктов, однако они оказались блокированы российским флотом в хранилищах украинских черноморских портов вскоре после российского вторжения в феврале 2022-го года.

22 июля 2022 года Украина, Россия и Турция на переговорах в Стамбуле при посредничестве ООН договорились о разблокировании экспорта украинского зерна.

Украина подписала отдельный договор с Турцией и ООН и несет обязательства перед ними. Россия подписала зеркальное соглашение с Турцией и ООН.

С тех пор, по данным ООН, из южных портов Украины с остановкой для проверки в Турции в разные страны мира, отправились миллионы тон продовольствия. Как отмечают в ООН, "Зерновое соглашение" спасло от голода сотни миллионов человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021030-zernovaya-sdelka-po-eksportu-ukrainskogo-prodovolstviya-prodlena-na-dva-mesyatsa/