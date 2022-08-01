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Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы в понедельник утром, 1 августа. Сухогруз держит направление в Ливан, передает РИА Новости со ссылкой на CNN Türk.

"Судно покинуло порт Одессы", – говорится в сообщении.

Министерство обороны Турции сообщает, что партия кукурузы была направлена в Ливан.

Как пишет ТАСС, сообщалось, что первым судном, который выйдет из Украины, станет сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне.

Ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что первое судно с украинским зерном для экспорта может отплыть уже в понедельник 1 августа. Однако есть несколько заминок, по которым ведется обсуждение.

Украина и Россия подписали соглашение по разблокировке экспорта зерна 22 августа. При подписании присутствовали президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек ООН Антониу Гутерриш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1981149-pervoe-sudno-s-ukrainskim-zernom-pokinulo-port-odessy/