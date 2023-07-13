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Устав НАТО сожгли в Швеции вместо Корана

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Флаг НАТО
Флаг НАТО. Иллюстративное фото: picture alliance / Contributor / Getty Images

В шведском городе активист сжег устав НАТО во время санкционированного митинга. Ранее он заявлял, что собирается сжечь религиозный текст, сообщается на сайте газеты Aftonbladet.

По информации газеты, активист в своем заявлении на получение разрешения на митинг заявил, что собирается сжечь религиозный текст. В то время как многие опасались очередного сожжения Корана, мужчина на акции в Хельсингборге предал огню устав НАТО, заявив, что является противником альянса.

На санкционированном митинге присутствовали примерно 200 человек. По информации полиции, акция завершилась без беспорядков.

Напомним, в январе этого года ультраправый политик Расмус Палудан, возглавляющий датскую антиисламистскую партию Stram Kurs ("Жесткий курс"), сжег священную для мусульман книгу неподалеку от турецкого посольства в Стокгольме.

После этого Турция в знак протеста отменила визит министра обороны Швеции. А президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался поддержать заявку этой страны на вступление в НАТО.

28 января лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

Вскоре Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении Палудана и Вагенсвельда.

В конце июня полиция Стокгольма разрешила акцию с сожжением Корана у главной мечети города в первый день праздника Курбан-байрам. Мы подробно писали, как на это отреагировали в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028477-ustav-nato-sozhgli-v-shvetsii-vmesto-korana/

Автор: Айбекова Сауле
Устав НАТО сожгли в Швеции вместо Корана

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