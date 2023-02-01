Турция начала расследование из-за сожжения Корана в Швеции и Дании

Коран. Иллюстративное фото: pixabay.com

Генпрокуратура Турции возбудила уголовное дело в отношении активиста из Дании Расмуса Палудана и политика из Нидерландов Эдвина Вагенсвельда, которые ранее устроили акции с осквернением Корана в нескольких странах, сообщает РИА Новости.

Обоих активистов обвинили в разжигании ненависти и вражды и публичном оскорблении религиозных ценностей части населения.

Согласно уголовному кодексу Турции, за публичное оскорбление религиозных ценностей грозит от шести месяцев до года лишения свободы. За разжигание вражды по отношению к определенной части населения грозит от года до трех лет тюремного заключения.

Отмечается, что Анкара ранее призвала власти ряда европейских стран отреагировать на акции, маргинализирующие мусульман.

Напомним, 21 января лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан с разрешения властей устроил у посольства Турции в Стокгольме антиисламскую акцию - он публично сжег священную книгу мусульман Коран. Позже такую же акцию он провел и в Копенгагене.

Из-за этого Турция отменила визит главы Минобороны Швеции, а позже президент Турции Эрдоган отказался поддержать заявку Швеции на вступление в НАТО.

А 28 января, по информации ТАСС, лидер действующего в Нидерландах правоэкстремистского движения "Патриотические европейцы против исламизации Запада" (PEGIDA) Эдвин Вагенсвельд разорвал Коран перед зданием законодательного собрания в Гааге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2007558-turtsiya-nachala-rassledovanie-iz-za-sozhzheniya-korana-v-shvetsii-i-danii/