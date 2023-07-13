Названа дата инаугурации президента Узбекистана

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Инаугурация избранного в ходе внеочередных выборов президента Узбекистана состоится в пятницу на совместном заседании палат парламента страны, передает "Газета.uz".

Сообщается, что инаугурация президента Узбекистана Шавката Мирзиеева состоится 14 июля на совместном заседании законодательной палаты и сената.

"На церемонии Шавкат Мирзиеев, переизбранный президентом на досрочных выборах 9 июля, принесет присягу на верность народу Узбекистана", – говорится в материале.

Напомним, в начале мая текущего года президент Узбекистана объявил о проведении досрочных выборов главы государства.

Голосование состоялось в воскресенье, 9 июля. За первые три часа голосования в нем приняли участие более трети избирателей, поэтому выборы президента были признаны состоявшимися.

После того, как Центральная избирательная комиссия Узбекистана огласила предварительные итоги президентских выборов, согласно которым Шавкат Мирзиеев набрал 87,05% голосов избирателей, президент Касым-Жомарт Токаев поздравил его с убедительной победой на выборах президента Республики Узбекистан.

Позже ЦИК Узбекистана утвердила окончательные итоги голосования на досрочных выборах президента, согласно которым Шавкат Мирзиеев одержал победу с 87,05% голосов избирателей.

Согласно данным ЦИК, 4,43% избирателей проголосовали за кандидата от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудову, 4,02% – за кандидата от Народно-демократической партии Улугбека Иноятова и 3,74% – за Абдушукура Хамзаева, кандидата от Экологической партии.

Между тем после победы на выборах Шавкат Мирзиеев отправил в отставку 12 глав районов и городов, чиновников и руководителей крупных государственных компаний.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028560-nazvana-data-inauguratsii-prezidenta-uzbekistana/