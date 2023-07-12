"Для предательства места нет": Мирзиеев после выборов уволил более 10 чиновников Узбекистана

Шавкат Мирзиеев. Фото: president.uz

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отправил в отставку 12 глав районов и городов, чиновников и руководителей крупных государственных компаний, передает Gazeta.uz.

На совещании 11 июля президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев уволил 12 глав городов и районов страны, ряд чиновников и руководителей крупных государственных компаний.

Среди тех, кого отправили в отставку:

председатель Комитета по автодорогам Абдурахмон Абдувалиев, который на этом посту с 2019 года, а отвечает за дорожную сферу с 2001 года;

глава "Узбекистон темир йуллари" Хуснитдин Хосилов;

глава "Узсувтаъминот" Сахиб Саифназаров;

замминистра водного хозяйства Бахтиер Камалов;

замминистра транспорта Абдусамат Муминов.

Как пишет газета, сообщая об их увольнении, президент Мирзиеев заявил: "Для предательства места нет".

Кроме того, глава Узбекистана сделал последний выговор председателям "Узтекстильпрома", "Тепловых электростанций" и "Узпромстройбанка".

"Последний раз выговор. Последнее предупреждение. Если за три месяца не будет изменений, будут привлечены к ответственности, а вся недополученная прибыль и ущерб будут взысканы с них.

Работающего, ошибающегося человека я прощу, но предающего человека я никогда не прощу", — заявил президент Узбекистана.

Напомним, что совсем недавно в Узбекистане состоялись выборы президента, на которых победу одержал действующий глава Шавкат Мирзиеев, набравший 87,05% голосов избирателей.

Его оппонентами в президентской гонке были:

кандидат от Социал-демократической партии "Адолат" Робахон Махмудова;

кандидат от Народно-демократической партии Улугбек Иноятов;

кандидат от Экологической партии Абдушукур Хамзаев.

О проведении досрочных выборов главы государства Мирзиеев объявил в начале мая. Голосование состоялось 9 июля.

10 июля президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Шавката Мирзиеева с убедительной победой на выборах президента Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2028369-dlya-predatelstva-mesta-net-mirzieev-posle-vyborov-uvolil-bolee-10-chinovnikov-uzbekistana/