"Молитесь": Трамп о плане Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп посоветовал американцам молиться после решения Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, передает Newsweek.

"Как я и предсказывал, теперь мы играем с "большими вещами". (…) Эту ситуацию вызвали мы – это то, что происходит, когда вашим правительством управляют некомпетентные люди. Все, что я могу сказать вам прямо сейчас – молитесь", – заявил Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что их страна разместит свое тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. По его словам, поводом для такого шага послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Позднее представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что ведомство продолжит следить за последствиями плана России по размещению тактического ядерного оружия в Беларуси, но не будет корректировать свою ядерную стратегию.

Между тем Дональд Трамп со своей стороны не раз обвинял действующего президента США в ухудшении ситуации в мире. Он утверждал, что будь он президентом, то смог бы договориться о прекращении войны в Украине всего за сутки. В то время как, по его словам, Байден привел мир на грань третьей мировой войны.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, тактическое ядерное оружие – это малые ядерные заряды вместе со средствами доставки, которые предназначены для применения на поле боя или для нанесения ограниченного ядерного удара.

А обедненный уран, по информации на сайте ООН, – это токсичный тяжелый металл, который является основным побочным продуктом обогащения урана. Это вещество, которое остается после того, как большинство высокорадиоактивных изотопов урана отбирается для использования в качестве ядерного топлива или для ядерного оружия. Он обладает теми же характеристиками химической токсичности, что и уран, однако меньшей радиационной токсичностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014336-molites-tramp-o-plane-putina-razmestit-yadernoe-oruzhie-v-belarusi/