Латвия прекратит выдачу виз россиянам

Флаг Латвии. Иллюстративное фото: Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей официальной странице в Twitter сообщил, что его страна не будет выдавать визы гражданам РФ, а также запретит им въезд в страну.

Ринкевичс заявил, что Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками.

"Пограничная охрана усилена, визы или въезд через границу для россиян в связи с текущими событиями не будут рассматриваться", – написал он.

При этом глава страны подчеркнул, что прямая угроза для Латвии на данный момент отсутствует.

Кроме того, как пишет ТАСС, Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и Белоруссией.

"При необходимости мы готовы принимать совместные решения", – говорил Ринкевичс.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является провокацией. По факту призыва к вооруженному мятежу было возбуждено уголовное дело.

В целом обстановка в России ухудшилась. В городах и регионах отменяют массовые мероприятия, местами перекрывают дороги. Ранее мы рассказывали о том, что сейчас происходит в соседней стране.

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026233-latviya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam/