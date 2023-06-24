Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Латвия прекратит выдачу виз россиянам

Опубликовано:

Флаг Латвии
Флаг Латвии. Иллюстративное фото: Michal Fludra/NurPhoto/Getty Images

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на своей официальной странице в Twitter сообщил, что его страна не будет выдавать визы гражданам РФ, а также запретит им въезд в страну.

Ринкевичс заявил, что Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России и обменивается информацией с союзниками.

"Пограничная охрана усилена, визы или въезд через границу для россиян в связи с текущими событиями не будут рассматриваться", – написал он.

При этом глава страны подчеркнул, что прямая угроза для Латвии на данный момент отсутствует.

Кроме того, как пишет ТАСС, Латвия, Литва и Эстония тесно координируют вопросы охраны границы с Россией и Белоруссией.

"При необходимости мы готовы принимать совместные решения", – говорил Ринкевичс.

Напомним, что ранее в социальных сетях появились сообщения от имени Евгения Пригожина и кадры о якобы нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер".

В Минобороны России заявили, что эта информация не соответствует действительности и является провокацией. По факту призыва к вооруженному мятежу было возбуждено уголовное дело.

В целом обстановка в России ухудшилась. В городах и регионах отменяют массовые мероприятия, местами перекрывают дороги. Ранее мы рассказывали о том, что сейчас происходит в соседней стране.

В Москве, а также в Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции (КТО).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026233-latviya-prekratit-vydachu-viz-rossiyanam/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.