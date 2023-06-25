Путин и Лукашенко по телефону обсудили итоги переговоров с Пригожиным

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону, обсудили итоги переговоров с главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, об этом сообщает белорусское издание БЕЛТА.

"Сегодня в 9 вечера президенты Беларуси и России снова поговорили по телефону.

Президент Беларуси подробно проинформировал президента России о результатах переговоров с руководством ЧВК "Вагнер". Президент России поддержал и поблагодарил белорусского коллегу за проделанную работу", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлой ночью в России заявили о вооруженном мятеже со стороны главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. По факту было возбуждено уголовное дело.

Позже в Сети появилось видео с Евгением Пригожиным, который сообщил, что ЧВК "Вагнер" якобы контролирует все военные объекты в Ростове-на-Дону, в том числе аэродром.

Еще позднее появилась информация, что в сторону Москвы по территории Липецкой области передвигается техника ЧВК "Вагнер". Это также подтвердил губернатор региона Игорь Артамонов.

На фоне сложившийся ситуации Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

Сегодня также сообщалось, что президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Беларуси Александром Лукашенко.

Между тем поздним вечером сегодня пресс-служба Александра Лукашенко распространила сообщение, в котором утверждалось, что президент Беларуси провел переговоры с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным по согласованию с президентом России Владимиром Путиным. В ответ на это Евгений Пригожин заявил о развороте колонн и отходе из городов России в полевые лагеря.

Также сегодня днем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным. Путин проинформировал о ситуации в стране.

Вечером же стало известно, что Касым-Жомарт Токаев проведет внеплановое заседание Совета безопасности. Заседание запланировано на утро 25 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2026262-putin-i-lukashenko-po-telefonu-obsudili-itogi-peregovorov-s-prigozhinym/