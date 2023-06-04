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Эрдоган обновил правительство Турции (фото)

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Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr

Одержавший победу в минувших президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган представил новый состав правительства, сообщается на официальном сайте турецкого лидера.

"Поблагодарив членов предыдущего кабинета, с которыми он до сих пор работал вместе, президент Эрдоган объявил состав нового кабинета", – говорится в публикации.

Состав нового правительства Турции следующий:

  • вице-президент: Джевдет Йылмаз;
  • министр юстиции: Йылмаз Тунч;
  • министр по делам семьи и социальных служб: Махинур Оздемир Гекташ;
  • министр труда и социального обеспечения: Ведат Ишыхан;
  • министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки;
  • министр иностранных дел: Хакан Фидан;
  • министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар;
  • министр молодежи и спорта: Осман Ашкын Бак;
  • министр финансов и казначейства: Мехмет Шимшек;
  • министр внутренних дел: Али Ерликая;
  • министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой;
  • министр национального образования: Юсуф Текин;
  • министр национальной обороны: Яшар Гюлер;
  • министр здравоохранения: Фахреттин Коджа;
  • министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир;
  • министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмаклы;
  • министр торговли: Омер Болат;
  • министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу.
Новое правительство Турции
Новое правительство Турции. Фото: tccb.gov.tr

Новое правительство Турции
Эрдоган обновил состав правительства. Фото: tccb.gov.tr

Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: tccb.gov.tr

Новое правительство Турции
Эрдоган приветствует министров. Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган и члены нового правительства
Эрдоган и члены нового правительства: tccb.gov.tr

Напомним, что вчера Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.

Президентские выборы в Турции

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов, так как по окончании первого тура ни у одного из кандидатов не получилось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

Во второй тур прошли Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент – единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу. К слову, сам Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

1 июня глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что они подвели окончательные итоги выборов. Согласно результатам, Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом, набрав более 52% голосов избирателей.

Эрдогану стали поступать поздравления от других мировых лидеров, в том числе от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Также Токаев был приглашен на инаугурацию в Анкаре.

В свою очередь Кылычдароглу назвал минувшие выборы несправедливыми.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023271-erdogan-predstavil-sostav-novogo-pravitelstva-turtsii/

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