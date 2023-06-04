Эрдоган обновил правительство Турции (фото)
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Одержавший победу в минувших президентских выборах Реджеп Тайип Эрдоган представил новый состав правительства, сообщается на официальном сайте турецкого лидера.
"Поблагодарив членов предыдущего кабинета, с которыми он до сих пор работал вместе, президент Эрдоган объявил состав нового кабинета", – говорится в публикации.
Состав нового правительства Турции следующий:
- вице-президент: Джевдет Йылмаз;
- министр юстиции: Йылмаз Тунч;
- министр по делам семьи и социальных служб: Махинур Оздемир Гекташ;
- министр труда и социального обеспечения: Ведат Ишыхан;
- министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата: Мехмет Ожасеки;
- министр иностранных дел: Хакан Фидан;
- министр энергетики и природных ресурсов: Альпарслан Байрактар;
- министр молодежи и спорта: Осман Ашкын Бак;
- министр финансов и казначейства: Мехмет Шимшек;
- министр внутренних дел: Али Ерликая;
- министр культуры и туризма: Мехмет Нури Эрсой;
- министр национального образования: Юсуф Текин;
- министр национальной обороны: Яшар Гюлер;
- министр здравоохранения: Фахреттин Коджа;
- министр промышленности и технологий: Мехмет Фатих Качир;
- министр сельского и лесного хозяйства: Ибрагим Юмаклы;
- министр торговли: Омер Болат;
- министр транспорта и инфраструктуры: Абдулкадир Уралоглу.
Напомним, что вчера Реджеп Тайип Эрдоган официально вступил в должность президента Турции.
Президентские выборы в Турции
28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов, так как по окончании первого тура ни у одного из кандидатов не получилось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.
Во второй тур прошли Реджеп Тайип Эрдоган и его главный оппонент – единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу. К слову, сам Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
1 июня глава Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер заявил, что они подвели окончательные итоги выборов. Согласно результатам, Реджеп Тайип Эрдоган переизбран президентом, набрав более 52% голосов избирателей.
Эрдогану стали поступать поздравления от других мировых лидеров, в том числе от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Также Токаев был приглашен на инаугурацию в Анкаре.
В свою очередь Кылычдароглу назвал минувшие выборы несправедливыми.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2023271-erdogan-predstavil-sostav-novogo-pravitelstva-turtsii/