Токаев прилетел на инаугурацию Эрдогана (видео)

Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом прибыл в Анкару, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы президента.

Касым-Жомарт Токаев по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана примет участие в церемонии инаугурации президента Турции.

Президентские выборы в Турции

В этот раз выборы глав турецкого государства прошли в два тура.

28 мая в Турции состоялся второй тур президентских выборов, так как по окончанию первого тура ни у одного из кандидатов не получилось набрать необходимые для победы 50% голосов избирателей.

В президентской гонке второго тура участвовали действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от шести оппозиционных партий Кемаль Кылычдароглу.

Отметим, что Кылычдароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП), основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Позже глава турецкого ЦИКа Ахмет Йенер объявил о победе Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов президента.

После с переизбранием Эрдогана поздравил Касым-Жомарт Токаев, а также президенты США, России и ряд других мировых лидеров.

1 июня пресс-служба Акорды сообщила, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2023256-tokaev-pribyl-v-ankaru/