Избиратели в Турции приходят на выборы с животными и птицами (видео)

Житель Турции пришел голосовать с попугаем. Фото: Ali Bilge/Anadolu Agency via Getty Images

В Турции проходит второй тур президентских выборов. А некоторые жители страны решили привести с собой на избирательные участки животных и птиц, передает "Радио Sputnik".

Агентство со ссылкой на местные СМИ пишет, что жительница Стамбула пришла на выборы с ягненком.

"Женщина из Сарыера (район Стамбула – прим. ред.) проголосовала, придя на избирательный участок со своим ягненком, которого она одела в свитер. Сейчас она самый популярный человек в СМИ", – пишет издание.

Еще один избиратель – Назым Джихан, проживающий в Эсеньюрте – принял участие в выборах вместе с попугаем.

"Попугай был в центре внимания граждан и сотрудников избирательной комиссии. Когда он опускал конверт в урну для голосования вместе со своим попугаем по имени Паша, окружающие с интересом наблюдали за птицей", – отмечает издание.

Также, как пишет агентство, в Адане местный житель оделся в костюм Человека-паука. В турецкой провинции Дюздже пара Исмаил Чобан и Озге Чобан проголосовали в свадебных нарядах, еще одна пара в Карсе отдала свои голоса в кавказских нарядах.

Между тем, как пишет РИА Новости, оба кандидата в президенты Турции, Кемаль Кылычдароглу и Реджеп Тайип Эрдоган, проголосовали на выборах главы страны.

Кылычдароглу прибыл на участок в Аргентинской школе в районе Чанкая в Анкаре, где он голосовал и в первом туре.

Действующий президент прибыл на участок в стамбульском районе Ускюдар.

Напомним, сегодня, 28 мая, в Турции стартовал второй тур президентских выборов. Первый тур выборов президента Турции состоялся 14 мая. Для победы одному из трех кандидатов нужно было набрать более 50% голосов избирателей, однако сделать это им не удалось.

На следующий день Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов. По правилам второй тур выборов проходит спустя две недели после первого.

Во второй тур прошли действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган и единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу. Согласно окончательным результатам первого тура голосования, Эрдоган набрал 49,24% голосов (26 млн 86 тыс. 102 голоса), Кылычдароглу – 45,07% (23 млн 873 тыс. 749 голосов).

А третий кандидат Синан Оган, представитель партии "Альянс ататюркистов", набрал 5,17% голосов и не прошел во второй тур. При этом перед оглашением окончательных результатов Оган заявлял, что, если второй тур состоится, он поддержит оппозиционера Кылычдароглу, но позже изменил свое решение и призвал своих сторонников голосовать за Эрдогана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2022347-izbirateli-v-turtsii-prihodyat-na-vybory-s-zhivotnymi-i-ptitsami-video/