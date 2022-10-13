Азербайджан настроен на долгосрочный мир с Арменией, заявил Алиев на встрече с Путиным

Владимир Путин и Ильхам Алиев. Фото: Vyacheslav Prokofyev / Sputnik / AFP / Getty Images

На полях VI саммита СВМДА в Астане президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели переговоры. На встрече в числе прочего были затронуты вопросы урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Алиев на встрече с Путиным заявил, что его страна настроена на долгосрочный мир с Арменией, передает Sputnik Азербайджан.

По его словам, азербайджанская сторона предложила "достаточно конструктивные тезисы для того, чтобы этот мир был достигнут".

При этом, как сообщает РИА Новости, Путин подчеркнул, что Россия держит в поле зрения вопросы урегулирования конфликта между Азербайджаном и Арменией.

"Естественно, мы всегда в поле зрения держим вопросы, связанные с урегулированием ситуации в регионе. Надеюсь, этим случаем воспользуемся, чтобы по всем вопросам переговорить еще раз и сверить часы", – сказал он.

Кроме того, Ильхам Алиев во время переговоров отметил, что рад тому, как складываются отношения между Азербайджаном и Россией.

"Они вышли на самый высокий уровень – уровень союзнического взаимодействия. По многим вопросам мы очень активно продвигаемся", – добавил политик.

По словам Путина, российские экономические операторы вложили 4,5 млрд долларов инвестиций в азербайджанскую экономику.

Напомним, ранее президент Азербайджана допустил, что мирный договор с Арменией может быть подписан до конца 2022 года.

Сегодня в Астане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, во время которого президент Казахстана также провел встречу с Ильхамом Алиевым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1992616-azerbaydzhan-nastroen-na-dolgosrochnyy-mir-s-armeniey-zayavil-aliev-na-vstreche-s-putinym/