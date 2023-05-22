Экс-кандидат в президенты Турции Оган призвал своих сторонников поддержать Эрдогана

Синан Оган. Фото: Adem Altan/AFP via Getty Images

Бывший кандидат в президенты Турции от "Альянса ататюркистов" Синан Оган сообщил, что поддержит во втором туре действующего лидера страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости.

"Мы провели встречи с обоими кандидатами, хочу подчеркнуть, что решение принималось не в рамках какого-либо торга. Народный альянс (оппозиции – прим. ред.) нас не смог убедить. (...) Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана", – сказал Оган.

Кроме того, политик назвал важной высылку из страны нескольких миллионов нелегальных мигрантов и разработку графика депортации, а также отметил продолжение борьбы со всеми террористическими группировками.

Выборы в Турции

Напомним, 14 мая в Турции прошли выборы президента.

Стоит отметить, что изначально выборы должны были пройти в июне 2023 года, однако в январе действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы состоятся 14 мая.

15 мая Высшая избирательная комиссия Турции официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, который состоится 28 мая. Такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов.

Между тем кандидаты в президенты Турции высказывались о возможных результатах. Тогда кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган заявлял, что, если второй тур состоится, он отдаст свой голос за Кемаля Кылычдароглу.

Также, согласно окончательным результатам первого тура голосования, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24% голосов (26 млн 86 тыс. 102 голоса), кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу – 45,07% (23 млн 873 тыс. 749 голосов). Добавим, что Оган набрал 5,17% голосов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2021629-eks-kandidat-v-prezidenty-turtsii-ogan-vyrazil-podderzhku-erdoganu/