Токаев поздравил Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: t.me/aqorda_resmi

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается в официальном Telegram-канале пресс-службы главы государства.

В ходе телефонного разговора глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре президентских выборов в Турции.

Президент Казахстана также отметил успех республиканского альянса во главе с партией справедливости и развития на парламентских выборах.

Кроме того, лидеры Казахстана и Турции обсудили вопросы дальнейшего углубления многопланового сотрудничества между двумя братскими странами.

Президентские выборы в Турции

В минувшее воскресенье, 14 мая, в Турции прошли выборы президента.

Изначально планировалось, что выборы состоятся в июне 2023 года, но 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции - не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

После подсчета голосов был назначен второй тур президентских выборов в Турции. Он состоится 28 мая, об этом сегодня заявил глава ЦИК страны.

Такое решение связано с тем, что ни один из кандидатов не набрал необходимые для победы 50% голосов. Согласно последним данным, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,34% голосов, кандидат оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,99%, а кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган - 5,24%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2020655-tokaev-pozdravil-erdogana-s-pobedoy-v-pervom-ture/