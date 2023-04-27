Слухи об инфаркте у Эрдогана прокомментировали в его администрации

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Emin Sansar / Anadolu Agency / Getty Images

В Сети появились слухи об инфаркте миокарда у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эту информацию прокомментировали его представители.

Напомним, что вчера Эрдогану стало плохо в прямом эфире турецкого телеканала. Эрдоган извинился перед гражданами Турции за то, что не смог продолжить эфир, и заявил, что подхватил желудочный грипп.

Позже на своей официальной странице в турецкий президент написал, что по состоянию здоровья не сможет принять участие в предвыборных мероприятиях в Кырыккале, Сивасе и Йозгате.

"Сегодня буду отдыхать дома по совету наших врачей. (…) От нашего имени в программах Кырыккале, Йозгат и Сивас примет участие вице-президент Фуат Октай", – сообщил он.

Издание Avazturk заявило, что у Эрдогана мог случиться сердечный приступ. По данным издания, он якобы был госпитализирован.

После этого пользователи Twitter стали предполагать, что у турецкого политика могут быть более серьезные проблемы со здоровьем, чем он заявляет.

"Президент Турции Эрдоган перенес сердечный приступ и находится в критическом состоянии в больнице", "Во время прямого эфира у президента Турции Эрдогана случился сердечный приступ", "Его доставили в больницу, врачи вызывают к нему семью", – писали они.

Тем не менее официальные власти Турции опровергли подобные сообщения. Об этом в Twitter заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

"Мы категорически отвергаем подобные безосновательные претензии относительно здоровья президента Эрдогана. Президент примет участие в завтрашнем открытии атомной электростанции в режиме видеоконференции", – написал он.

Отметим, что 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, как пишет ТАСС, в разные годы являлся мэром Стамбула, премьер-министром Турции, а в 2014 году победил на выборах президента, набрав 51,8% голосов.

В 2018 году Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов.

В 2005 и 2010 годах журнал Time включал Эрдогана в список самых влиятельных людей в мире.

Президентские выборы в Турции

Напомним, выборы президента Турции назначены на 14 мая 2023 года.

22 марта действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в стране.

Через несколько дней официально была зарегистрирована кандидатура второго претендента, Кемаля Кылычдароглу. О нем мы подробно рассказывали ранее.

Позже стало известно, что всего за пост главы государства будет бороться четверо кандидатов:

нынешний глава страны Реджеп Тайип Эрдоган ;

; кандидат от коалиции шести оппозиционных партий и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу ;

; председатель партии "Родина" Мухаррем Индже ;

; кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган.

Для победы в первом туре выборов кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018435-sluhi-ob-infarkte-u-erdogana-prokommentirovali-v-ego-administratsii/