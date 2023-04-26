Эрдоган почувствовал себя плохо в прямом эфире и прервал интервью (видео)

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Ozan Guzelce / dia images / Getty Images

Интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в прямом эфире было внезапно прервано - как пояснил сам глава государства, он почувствовал себя плохо из-за желудочного гриппа, передает РИА Новости.

Как пишет агентство, из-за плотного предвыборного графика Эрдогана интервью началось поздно вечером. Однако прямой эфир был внезапно прерван в тот момент, как журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабинете министров. Длительная пауза вызвала волнение зрителей.

В соцсетях появились кадры, на которых видно, как прерывается трансляция. За кадром слышны кашель и, как пишут СМИ, слова "Боже мой!".

После паузы президент вернулся в прямой эфир, но трансляция была завершена после двух коротких вопросов модератора. Эрдоган извинился перед гражданами Турции за то, что не смог продолжить эфир.

"Прежде всего, я желаю вам здоровья. Вчера и сегодня было много предвыборной работы. Поэтому я подхватил желудочный грипп.

Я даже думал, не отменить ли нам программу. Но мы обещали и пришли. Я прошу прощения у вас и у наших зрителей", - цитирует издание Эрдогана.

Позже официальный представитель Ибрагим Калын в сообщил, что со здоровьем Эрдогана все в порядке.

"Наш президент, слава Богу, в добром здравии", - написал Калын.

Президентские выборы в Турции

Напомним, 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что выборы в стране назначены на 14 мая. Он отметил, эти выборы - не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

В марте Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы. Через несколько дней была зарегистрирована кандидатура второго претендента, Кемаля Кылычдароглу. О нем мы подробно рассказывали ранее.

Добавим, что в начале марта Эрдоган заявлял избирателям, что победа кандидата от оппозиции станет катастрофой для страны.

Между тем редакция Русской Службы BBC попыталась ответить на вопрос, удастся ли действующему президенту Турции сохранить власть после предстоящих выборов.

Отметим также, что 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, как пишет ТАСС, в разные годы являлся мэром Стамбула, премьер-министром Турции, а в 2014 году победил на выборах президента, набрав 51,8% голосов.

В 2018 году Эрдоган был переизбран на второй срок, набрав 52,59% голосов.

В 2005 и 2010 годах журнал Time включал Эрдогана в список самых влиятельных людей в мире.

С 1978 года Реджеп Тайип Эрдоган женат на Эмине Эрдоган. В семье четверо детей: сыновья Ахмет Бурак и Неджмеддин Билал и дочери Эсра и Сюмейе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2018270-erdogan-pochuvstvoval-sebya-ploho-v-pryamom-efire-i-prerval-intervyu-video/