Турецкая оппозиция официально выдвинула единого кандидата на выборах президента

Кемаль Кылычдароглу. Фото: Adem Altan/AFP via Getty Images

Оппозиция Турции официально выдвинула Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на президентских выборах. Соответствующее заявление передано в Высший избирательный совет страны, передает РИА Новости.

Кемаль Кылычдароглу 22 марта был официально выдвинут единым кандидатом от оппозиционного "Народного альянса" на президентских выборах в Турции, которые состоятся 14 мая.

Заявление об этом передали в Высший избирательный совет страны заместители председателя группы Народно-республиканской партии (CHP) и представители партий оппозиционного блока.

Сообщается, что кандидат на пост президента Турции от оппозиции до 1983 года проработал специалистом по счетам, затем в том же году был назначен в Генеральное управление по доходам. Он также работал на посту начальника отдела, в том же учреждении был назначен на должность заместителя генерального директора.

Кемаль Кылычдароглу некоторое время исполнял обязанности помощника заместителя секретаря в Министерстве труда и социальной защиты. В 1999 году по собственному желанию вышел на пенсию с должности генерального директора Фонда социального страхования. Некоторое время преподавал в Университете Хаджытепе, исполнял обязанности члена Совета управления банка Türkiye İş Bankası.

Кроме того, на выборах 3 ноября 2002 года от Стамбула был избран депутатом Народно-республиканской партии в Великое национальное собрание (парламент) Турции 22-го созыва. Работал руководителем партийной группы в парламенте. После он представил свою кандидатуру на пост председателя партии. 22 мая 2010 года на собрании партии его избрали председателем. Кемаль Кылычдароглу в настоящее время исполняет обязанности на этом посту.

Добавим, что, по информации РБК, в "Народную коалицию" входят шесть оппозиционных партий Турции. Это Народно-республиканская партия Кемаля Кылычдароглу, "Хорошая партия" Мераль Акшенер, "Партия счастья" Темеля Карамоллаоглу, "Партия демократии и прорыва" Али Бабаджана, "Партия будущего" Ахмета Давутоглу и Демократическая партия Гюльтекина Уйсала.

Ранее действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в стране.

Выборы президента в Турции

В августе прошлого года стало известно, что выборы президента Турции состоятся 18 июня 2023 года, однако 23 января действующий лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы пройдут 14 мая. При этом он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

Позднее президент Турции подписал указ о проведении президентских и парламентских выборов в один день.

А спустя несколько дней Эрдоган заявил избирателям, что победа на майских выборах кандидата от оппозиции станет катастрофой для страны.

Между тем редакция Русской Службы BBC попыталась ответить на вопрос, удастся ли действующему президенту Турции сохранить власть после предстоящих выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013804-turetskaya-oppozitsiya-ofitsialno-vydvinula-edinogo-kandidata-na-vyborah-prezidenta/