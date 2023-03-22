Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: Emin Sansar / Anadolu Agency / Getty Images

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в стране, которые состоятся 14 мая, передает РИА Новости.

Заявление на участие в выборах было подано в Высший избирательный совет Турции со стороны представителей правящей партии справедливости и развития, также партии националистического движения (MHP).

Обе партии входят в состав "Республиканского альянса", единым кандидатом которого является действующий президент Турции.

Как стало известно ранее, соперником Эрдогана станет 74-летний Кемаль Кылычдароглу – кандидат от коалиции шести оппозиционных партий. Известно, что Кылычароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП) – одну из партий альянса, основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся в один день – 14 мая. Соответствующий указ в начале марта подписал Реджеп Тайип Эрдоган.

Согласно информации на официальном сайте президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган был избран 12-м президентом страны 10 августа 2014 года.

На выборах президента Турции, состоявшихся 24 июня 2018 года, Эрдоган вновь одержал победу, набрав 52,59% голосов.

Ранее редакция Би-Би-Си Русская Служба попыталась ответить на вопрос, удастся ли действующему президенту Турции сохранить власть после выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013748-erdogana-ofitsialno-vydvinuli-kandidatom-v-prezidenty-turtsii/