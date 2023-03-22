Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты Турции
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Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в стране, которые состоятся 14 мая, передает РИА Новости.
Заявление на участие в выборах было подано в Высший избирательный совет Турции со стороны представителей правящей партии справедливости и развития, также партии националистического движения (MHP).
Обе партии входят в состав "Республиканского альянса", единым кандидатом которого является действующий президент Турции.
Как стало известно ранее, соперником Эрдогана станет 74-летний Кемаль Кылычдароглу – кандидат от коалиции шести оппозиционных партий. Известно, что Кылычароглу возглавляет Народно-республиканскую партию (НРП) – одну из партий альянса, основателем которой является первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся в один день – 14 мая. Соответствующий указ в начале марта подписал Реджеп Тайип Эрдоган.
Согласно информации на официальном сайте президента Турции, Реджеп Тайип Эрдоган был избран 12-м президентом страны 10 августа 2014 года.
На выборах президента Турции, состоявшихся 24 июня 2018 года, Эрдоган вновь одержал победу, набрав 52,59% голосов.
Ранее редакция Би-Би-Си Русская Служба попыталась ответить на вопрос, удастся ли действующему президенту Турции сохранить власть после выборов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2013748-erdogana-ofitsialno-vydvinuli-kandidatom-v-prezidenty-turtsii/