Стал известен окончательный список кандидатов на пост президента Турции

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На пост главы Турции помимо Реджепа Тайипа Эрдогана претендуют три оппозиционных кандидата. Вчера вечером завершился сбор подписей, необходимых для выдвижения, передает агентство TRT Haber.

Сообщается, что вчера, 27 марта, в 20:00 по местному времени (23:00 по времени Астаны) завершился процесс сбора подписей для кандидатов, баллотирующихся на пост президента Турции.

Для того, чтобы стать кандидатом в президенты, нужно было набрать по меньшей мере 100 тыс. подписей. Это удалось сделать двоим выдвиженцам.

При этом ранее сообщалось, что двое кандидатов – Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу – уже были официально зарегистрированы. Как пишет ТАСС, они были выдвинуты парламентскими фракциями, и сбор подписей им не понадобился.

Так, в список претендентов на пост президента Турции вошли четыре человека:

нынешний глава страны Реджеп Тайип Эрдоган ;

; кандидат от коалиции шести оппозиционных партий и председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу ;

; председатель партии "Родина" Мухаррем Индже (набрал 114,6 тыс. подписей);

(набрал 114,6 тыс. подписей); кандидат от "Альянса ататюркистов" Синан Оган (набрал 111,5 тыс. подписей).

Мухаррем Индже. Фото: Adem Altan/AFP/Getty Images

Синан Оган. Фото: Shabtai Gold/picture alliance/Getty Images

Президентские выборы в Турции

Напомним, в августе 2022 года сообщалось, что выборы турецкого президента состоятся 18 июня 2023 года, однако 23 января действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выборы в стране назначены на 14 мая.

Он отметил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции – не досрочные, они переносятся вперед из-за сезонных условий.

При этом, как пишет РИА Новости, эти выборы будут всеобщими – одновременно президентскими и парламентскими.

22 марта действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинул свою кандидатуру на предстоящие президентские выборы в стране. Через несколько дней официально была зарегистрирована кандидатура второго претендента, Кемаля Кылычдароглу. О нем мы подробно рассказывали ранее.

Для победы в первом туре выборов, по данным ТАСС, кандидату на пост главы государства необходимо набрать более 50% голосов избирателей. В противном случае состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольшую поддержку в первом.

Предыдущие президентские выборы прошли 24 июня 2018 года. Победу на них одержал Эрдоган, набрав 52,6% голосов избирателей.

Добавим, что в начале марта Эрдоган заявлял избирателям, что победа кандидата от оппозиции станет катастрофой для страны.

Между тем редакция Русской Службы BBC попыталась ответить на вопрос, удастся ли действующему президенту Турции сохранить власть после предстоящих выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2014347-stal-izvesten-okonchatelnyy-spisok-kandidatov-na-post-prezidenta-turtsii/