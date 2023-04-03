Электросамокаты запретят в Париже

Электросамокат. Иллюстративное фото: pexels.com

В Париже провели референдум, на котором жителей французской столицы призвали проголосовать за или против запрета электросамокатов. На голосование явилось менее 8 процентов избирателей, передает BBC.

Согласно официальным результатам в воскресенье, почти 90 процентов отдавших голос парижан на референдуме высказались за запрет электросамокатов. Однако из 1,38 млн человек, внесенных в городской список избирателей, на голосование пришли лишь менее 8 процентов людей, то есть чуть больше 103 тыс. человек.

Таким образом, против электросамокатов высказались 91,3 тыс. человек. В голосовании не принимали участие представители частных компаний-операторов данных ТС.

Причина, по которой власти Парижа решили созвать референдум – увеличивающееся количество случаев аварий с участием электросамокатов. В результате много людей получали травмы или даже умирали. Например, в 2021 году туристка из Италии скончалась после того, как ее сбил человек на самокате, перевозивший в это время двух человек. Она ударилась головой об асфальт и у нее остановилось сердце.

Кроме того, активистов возмущал факт, что кататься на электросамокатах разрешается детям. Также горожане оставляли самокаты, взятые напрокат, где попало. А еще некоторые разгоняются на них до 27 км/ч и всячески нарушают ПДД.

Что с электросамокатами в Казахстане?

В июне прошлого года в нашей стране разработали проект стандарта по эксплуатации электросамокатов. Среди требований – ограничение скорости до 25 км/ч, наличие светоотражающей маркировки, маркировки самого самоката и фар.

Позже аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района рассказал, что сам едва не пострадал от самокатчиков.

В июле 2022 года шла речь о том, чтобы ввести ограничение роста и веса самокатчиков.

Затем стало известно, что гражданам на электросамокатах запретят кататься на пешеходных улицах, парках, скверах и общественных местах, где проводятся массовые мероприятия. При этом данное транспортное средство можно будет взять напрокат только с 16 лет.

В октябре прошлого года в МВД рассказали, что самокатчиков намерены приравнять к водителям транспортного средства, и в случае нарушения ПДД применять в их отношении соответствующие административные меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015183-elektrosamokaty-zapretyat-v-parizhe/