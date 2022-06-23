"До акима добрались": Досаев рассказал, как его "чуть не снесли самокатчики"

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Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с населением Алмалинского района ответил на вопрос, как будут решаться проблемные вопросы с водителями самокатов и мопедов. Градоначальник отметил, что и сам едва не пострадал от самокатчиков, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи житель района пожаловался акиму на водителей двухколесных средств.

"Вопрос по мопедам и самокатам. В Алматы они в свободном доступе. Подросток или ребенок, если ему родители дадут деньги, может пойти и купить. За рулем мопедов несовершеннолетние, у кого нет прав, в случае ДТП сложно доказать, что они неправы. Водитель будет виноват. Они ездят по встречной полосе, тротуарам.

Много случаев ДТП по вине мопедистов, самокатов и скутеров. Сбивают людей, ездят в нетрезвом виде. Прошу принять меры в отношении мопедистов, взять их на учет и взять на учет точки продаж. Они пользуются общей дорогой, за которую водители платят налог. Пусть им выдадут права и поставят на учет", - сообщил житель.

Досаев отметил, что хочет присоединиться к предложениям алматинца.

"Как только весна пришла и как у акима города у меня проблемы мопедов и самокатов стали одними из самых болезненных и ежедневных. К сожалению, у нас мопеды транспортным средством не считаются, они считаются велосипедом до определенного объема двигателя.

Поэтому сегодня МВД разрабатывает законопроект по регулированию движения, связанного с самокатами и мопедами. Я давал поручение маслихату, может быть, мы своим решением здесь в городе отрегулируем, но нам нужна законодательная база. Обещают, что она будет", - сообщил аким.

По его словам, сейчас ведется работа с операторами самокатов, чтобы самокаты выдавались совершеннолетним либо тем, кто имеет возможность соблюдать ПДД. Поделился Досаев и случаем, когда сам едва не пострадал от самокатчика.

"Недавно шел пешком по городу и меня самокатчики чуть не снесли. Я набрал своего зама и сказал, что, если до акима добрались, то я не говорю о гражданах. Потому я говорю: "Дайте нам возможность". Если будет возможность, мы у себя отрегулируем", - сообщил аким.

Он также посетовал, что горожане оставляют арендованные самокаты где попало - этот вопрос никем не регулируется.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ограничить скорость самокатов до 25 км/ч.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1975428-do-akima-dobralis-dosaev-rasskazal-kak-ego-chut-ne-snesli-samokatchiki/