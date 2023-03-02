Принца Гарри и Меган Маркл выселили из резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Angela Weiss / AFP / Getty Images

Принца Гарри и Меган Маркл попросили освободить резиденцию Фрогмор-хаус, которая находится неподалеку от Виндзорского замка. Таким образом, супругов лишают последнего дома в Великобритании, передает Sky News.

Как сообщил изданию официальный представитель королевской пары, принца Гарри и его супругу Меган Маркл действительно попросили освободить коттедж.

"Мы можем подтвердить, что герцогу и герцогине Сассекским было предложено покинуть свою резиденцию", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение было принято королем Великобритании Карлом III, отцом Гарри.

Британское издание пишет, что супругов попросили освободить резиденцию Фрогмор-хаус через несколько недель после того, как была выпущена книга принца Гарри "Запасной". В ней рассказываются подробности взаимоотношения герцога Сассекского с другими членами королевской семьи.

Фрогмор-хаус является памятником архитектуры II степени. Резиденция была подарена супружеской паре королевой Елизаветой II. Прежде чем переехать в новую резиденцию, они сделали ремонт стоимостью 3 млн долларов, но прожили в ней всего полгода, после чего объявили о своем выходе из королевской семьи. Однако в сентябре 2020 года чета вернула деньги британских налогоплательщиков, потраченные на ремонт коттеджа.

The Sun со ссылкой на источники пишет, что ключи от коттеджа предложили принцу Эндрю, брату Карла III. И теперь принц Гарри и Меган Маркл решают вопрос с отправкой вещей из Фрогмор-хаус в свой дом в Калифорнии.

"Это, безусловно, означает конец пребывания Гарри и Меган в Великобритании", – сказал источник журналистам.

Принц Гарри и Меган Маркл

Принц Гарри и бывшая актриса Меган Маркл поженились в 2018 году. Сейчас в браке воспитывают двоих детей – сына Арчи и дочь Лилибет.

В январе 2020 года супруги отказались от полномочий членов королевской семьи. Они объявили, что в дальнейшем не будут представлять королевскую семью на официальных мероприятиях, но продолжат при этом поддерживать королеву. Кроме того, они заявили, что планируют стать полностью финансово независимыми и собираются основать благотворительную организацию. После этого они переехали в США.

В марте 2021 года вышло скандальное интервью Гарри и Меган Опре Уинфри, в котором Маркл обвинила неназванного члена королевской семьи в расизме.

Через месяц в апреле не стало супруга Елизаветы II и родного дедушки принца Гарри – принца Филиппа. Ему было 99 лет. Гарри на похоронах дедушки присутствовал. Но Меган на них не было из-за ее беременности вторым ребенком.

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет умерла королева Елизавета II. Она правила страной более 70 лет и была похоронена в часовне на территории Виндзорского замка рядом с супругом.

В декабре Гарри и Меган оказались в центре нового скандала из-за сериала Netflix об их жизни. В трейлерах показали архивные видео и фотографии. Параллельно Гарри и Меган рассказывают о преследовании СМИ и о том, как их "отодвинули на второй план" в королевской семье.

Ряд британских СМИ подробно изучили каждый кадр в обоих тизерах. По их утверждениям, в нескольких местах были взяты кадры, не имеющие никакого отношения к паре.

А в январе этого года на полках книжных магазинов появилась автобиографическая книга принца Гарри "Запасной". Ранее мы писали, что в ней он рассказал о своей драке с Уильямом из-за Меган Маркл, признался в убийствах на военной службе в Афганистане, а также назвал супругу короля Карла III опасной злодейкой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2011415-printsa-garri-i-megan-markl-vyselili-iz-rezidentsii-frogmor-haus-v-vindzore/