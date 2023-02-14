Марки с дочерью Ким Чен Ына выпустили в Северной Корее (фото)

Марка с дочерью Ким Чен Ына. Фото: korstamp.com.kp

В Северной Корее были выпущены марки с фотографиями дочери Ким Чен Ына на испытаниях ядерной баллистической ракеты, которые состоялись в ноябре прошлого года, передает РБК со ссылкой на сайт почты КНДР.

Северная Корея выпустила серию марок с дочерью лидера страны Ким Чен Ына. Они посвящены испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", который состоялся в ноябре 2022 года.

Отмечается, что 10-летняя Ким Чжу Э вместе с отцом позирует на фоне комплекса "Хвасон-17", который, по оценкам западных экспертов, имеет радиус действия 15 тыс. км и обладает разделяющейся головной частью, способной донести до целей сразу несколько ядерных зарядов.

Марка с дочерью Ким Чен Ына. Фото: korstamp.com.kp

Кроме того, дочь лидера КНДР на прошлой неделе посетила военный парад, посвященный 75-летию основания северокорейской армии, после чего южнокорейские СМИ стали обсуждать вероятность того, что именно она станет преемницей Ким Чен Ына.

Марка с дочерью Ким Чен Ына. Фото: korstamp.com.kp

Марка с дочерью Ким Чен Ына. Фото: korstamp.com.kp

Напомним, с начала 2022 года по 14 октября Северная Корея провела 27 ракетных испытаний, в том числе крылатых. Спустя несколько дней Северная Корея произвела около 250 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей. А 2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу. Через два дня южнокорейские военные подняли в воздух около 80 истребителей после того, как были замечены приблизительно 180 военных самолетов Северной Кореи.

А 18 ноября сообщалось, что Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря. По данным минобороны Японии, дальность полета этой ракеты позволяла достичь США.

Стоит отметить, что в прошлом году северокорейские власти также приняли закон, согласно которому страна провозглашается ядерным государством.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2009300-marki-s-docheryu-kim-chen-yna-vypustili-v-severnoy-koree-foto/