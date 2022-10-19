Около 250 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей произвела Северная Корея
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Военные Корейской Народно-Демократической Республики провели стрельбы в сторону Японского и Желтого морей - было зафиксировано порядка 250 артиллерийских выстрелов.
По данным южнокорейского командования, Северная Корея выпустила 100 залпов в сторону Желтого моря с западного побережья и 150 – в сторону Японского (Восточного) моря с восточного побережья, пишет РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.
По информации специалистов, выпущенные снаряды упали в пределах морских буферных зон, установленных двумя странами в соответствии с межкорейским соглашением 2018 года о снижении напряженности.
На прошлой неделе, согласно заявлениям южнокорейских властей, КНДР дважды проводила артиллерийские стрельбы в восточном и западном направлениях.
Генштаб армии Северной Кореи заявлял о том, что речь об ответе на провокационные действия противника.
Напомним, что в минувшую пятницу сообщалось о запуске 27 ракет в сторону Японского моря со стороны КНДР.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993300-okolo-250-artilleriyskih-vystrelov-v-storonu-yaponskogo-i-zheltogo-morey-proizvela-severnaya-koreya/