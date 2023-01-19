Иран отказался признать Крым, ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области частью России

Хосейн Амир Абдоллахиан. Фото: Maxim Shemetov / Pool / AFP / Getty Images

Тегеран не признает вхождение в состав России Крыма, самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, его слова приводит ТАСС.

"Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международного права, и по этой причине, несмотря на прекрасные отношения между Тегераном и Москвой, мы не признали отделение Крыма от Украины. Мы не признали отделение Луганска и Донецка от Украины, потому что мы настаиваем на нашем последовательном принципе во внешней политике.

(…) Когда мы говорим, что война не является решением на Украине, мы имеем это в виду, мы считаем это фундаментальной политикой и полагаемся на это", – сказал он.

Крым, ранее принадлежавший Украине, был аннексирован Россией в марте 2014 года. Поводом тому стали итоги референдумов, проведенные российскими властями.

По информации РБК, на сегодняшний день российским Крым признали восемь государств: Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Афганистан, Северная Корея, Куба, а также частично признанные Абхазия и Южная Осетия.

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области, также ранее принадлежавшие Украине, тоже были аннексированы Россией осенью этого года по итогам проведенных там референдумов.

Ирану ранее предъявлялись обвинения в соучастии в агрессии против Украины. В числе адресантов обвинений были власти США и Британии. Поводом тому послужило предположение о том, что Иран поставляет России дроны-беспилотники "Shahed-136", о применении которых ранее упоминали представители украинской власти.

На тот момент официальный представитель МИД Ирана Насер Канани опроверг поставки беспилотников в Россию.

"Иран неоднократно заявлял, что не является стороной в войне между Россией и Украиной. Иран не экспортировал оружие ни одной из сторон", – отметил он.

При этом позже глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиан, ранее упомянутый в статье, признал, что они поставляли свои дроны России. Однако это, по его словам, было еще до начала войны в Украине.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006051-iran-otkazalsya-priznat-anneksirovannye-rossiey-regiony/