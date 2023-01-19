Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала для руководства России и Беларуси

Флаги Евросоюза. Иллюстративное фото: Thierry Monasse/Getty Images

Сегодня, 19 января, Европарламент принял резолюцию о создании специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, передает издание Deutsche Welle.

Согласно принятой резолюции, Европейский Союз и его члены "должны добиваться создания специального международного трибунала для преследования преступления агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России".

Отмечается, что документ был принят сегодня в Страсбурге. За него проголосовали 427 депутатов Европарламента, против были 19, а воздержались – 33.

Подчеркивается, что главное условие авторов резолюции – суд должен обладать юрисдикцией для преследования Владимира Путина, политического и военного руководства РФ, а также Александра Лукашенко и руководства Беларуси "как государства, с территории и при поддержке которого Россия ведет войну против Украины".

"Дело в том, что за преступления агрессии несет ответственность высшее руководство страны, но на него распространяется международный иммунитет от иностранной уголовной юрисдикции. Это значит, что для подобного трибунала необходимо снять иммунитет.

Для этого и нужна мощная поддержка мирового сообщества, поскольку Совет Безопасности ООН парализован в любом вопросе, касающемся войны в Украине, ведь Россия – его постоянный член, обладающий правом вето", – пишет издание.

Поэтому ЕС и Украина должны искать поддержку в Генеральной Ассамблее ООН и на других международных форумах, активно используя публичную дипломатию и стратегическую коммуникацию.

Там не менее, как пишет РИА Новости, постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов заявлял, что создание механизма под эгидой ООН требует санкции Совета Безопасности ООН, без этого предлагаемый ЕС трибунал по Украине невозможен.

Кроме того, Европарламент призвал ЕС и его партнеров обсудить правовые пути использования замороженных активов Центробанка РФ в качестве репараций за нарушения Россией международного права в Украине.

Отметим, что Европарламент – это законодательный орган Евросоюза и единственный институт объединенной Европы, который выбирается прямым голосованием граждан. Об этом пишет издание Euro-pulse.ru.

Основная функция Европарламента — законодательная, и ее он делит с Советом ЕС. Вторая важная функция парламента — надзорная: он осуществляет демократический контроль над деятельностью всех учреждений ЕС. И третья функция Европарламента — бюджетная: депутаты принимают бюджет Европейского Союза и следят за его исполнением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2006027-evroparlament-prinyal-rezolyutsiyu-o-sozdanii-spetstribunala-dlya-rukovodstva-rossii-i-belarusi/