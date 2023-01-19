"Как он смеет сравнивать": в Белом доме осудили высказывание Лаврова о Гитлере и США

Джон Кирби. Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP / Getty Images

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил политику правительства Соединенных Штатов в отношении конфликта в Украине с поступками Адольфа Гитлера и Наполеона. Вашингтон прокомментировал высказывание дипломата.

Глава МИД России на минувшей пресс-конференции заявил, что Штаты объединяют Европу против России, чтобы окончательно решить "русский вопрос". Также дипломат сравнил действия Вашингтона с поступками Наполеона и Адольфа Гитлера, передает Telegram-канал агентства РБК.

"Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской Империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, членов ЕС тоже, и через Украину по доверенности ведут войну против нашей страны с той же задачей — окончательного решения "русского вопроса", – заявил Лавров.

Как указали журналисты издания DW, глава российского МИДа фактически сравнил поддержку Украины Евросоюзом и США в борьбе против России с Холокостом. По их словам, если Гитлер пытался решить "еврейский вопрос", то сейчас американские и европейские политики занялись "русским вопросом", рассуждая о стратегическом поражении России.

Высказывания Лаврова прокомментировали в Белом доме, передает The Hill.

"Наша первая реакция - как он смеет сравнивать что-либо с Холокостом, да с чем угодно, не говоря уже о войне, которую они начали.

Это почти настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста", – заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Напомним, в начале мая прошлого года в интервью итальянской газете Сергей Лавров выразил мнение, что одни из самых злейших антисемитов - евреи. На его слова отреагировал экс-глава МИД Израиля Яир Лапид. Лапид назвал высказывание Лаврова непростительным и возмутительным.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Холокост - систематическое государственное убийство шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей и миллионов других людей нацистской Германией и ее пособниками во время Второй мировой войны. В тот период в Германии это называли "окончательным решением еврейского вопроса".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2005918-kak-on-smeet-sravnivat-v-belom-dome-osudili-vyskazyvanie-lavrova-o-gitlere-i-ssha/