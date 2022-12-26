Трамп назвал Байдена умственно отсталым демократом

Дональд Трамп. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Бывший президент США Дональд Трамп в рождественском поздравлении в своей соцсети назвал Джо Байдена умственно отсталым демократом и обвинил ФБР в его продвижении, передает РБК.

"Всех с Рождеством, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются разрушить нашу страну, и ФБР (Федеральное бюро расследований - прим. ред.), которое незаконно принуждает и платит социальным и убогим медиа, чтобы они продвигали умственно отсталого демократа вместо блестящего, проницательного и любящего США Дональда Трампа", – написал он в Truth Social.

Напомним, что действующий президент США Джо Байден является членом Демократической партии. Тогда как Трамп во время своего президентства являлся частью Республиканской партии.

Ранее Трамп заявлял о намерении баллотироваться на предстоящих выборах президента в 2024 году. Но недавно стало известно, что его участие в выборах могут запретить. Дело в том, что спецкомитет Палаты представителей США опубликовал доклад о штурме Капитолия сторонниками Дональда Трампа в январе 2021 года.

Трамп и президентские выборы

Дональд Трамп одержал победу в ходе президентских выборов США в 2016 году. Его главным соперником была экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Как сообщалось тогда, за республиканца проголосовали 56,9 млн человек, за его соперницу - 55,9 млн.

На следующих выборах президента США в 2020 году он проиграл демократу Джо Байдену. Однако Трамп поражение не признал.

6 января 2021 года Трамп выступил перед своими сторонниками в штате Джорджия. Он пообещал не отдавать Белый дом победившему на выборах президента Джо Байдену.

После этого его сторонники устроили протесты, а затем штурмовали Капитолий в Вашингтоне. В результате происшествия были погибшие. Произошедшее осудили экс-президенты США Барак Обама и Билл Клинтон, а также множество других влиятельных политиков.

В июне 2021 года прокуратура США впервые назвала сумму ущерба после штурма Капитолия. Многих участников штурма судили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002988-tramp-nazval-baydena-umstvenno-otstalym-demokratom/