Фильм об Алексее Навальном вошел в шорт-лист "Оскара"

Алексей Навальный. Фото: Instagram/navalny

Представители Американской киноакадемии на своем официальном сайте представили шорт-лист возможных претендентов на "Оскар-2023". В номинацию "Лучший полнометражный документальный фильм" вошел фильм "Навальный" режиссера Дэниела Роэра.

Как сообщается на сайте киноакадемии, за месяц до объявления номинантов на 95-ю церемонию вручения премии "Оскар" Академия объявила шорт-листы в 10 номинациях, в том числе за "Лучший полнометражный документальный фильм".

Одним из возможных претендентов на "Оскар" стал документальный фильм канадского режиссера Дэниела Роэра "Навальный".

Премьера фильма, по данным Deutsche Welle, состоялась в январе 2022 года. Картина рассказывает о событиях, связанных с отравлением российского оппозиционера в августе 2020 года, включая лечение и реабилитацию Навального в Германии, его попытку расследовать произошедшее, и арест самого политика, решившего вернуться в Москву.

Режиссер работал над картиной в период лечения Навального в берлинской клинике "Шаритэ" и во время возвращения оппозиционера в Россию в январе 2021 года.

Отметим, что Церемония вручения премии "Оскар-2023" намечена на 12 марта 2023 года. Окончательный список номинантов будет объявлен 24 января 2023 года.

Кто такой Алексей Навальный?

Алексей Навальный – российский оппозиционный политический деятель. Родился 4 июня 1976 года в военном городке – селе Бутынь Одинцовского района Московской области. Об этом пишет издание Lenta.ru.

В 1993-1998 годах Навальный учился на юридическом факультете Российского университета дружбы народов (РУДН), в 1999-2001 годах на факультете "Финансы и кредит" Финансовой академии при правительстве РФ.

Политическую деятельность начал в 2000 году – будучи студентом вступил в Российскую объединенную демократическую партию "Яблоко".

Преимущественно деятельность Навального связана с противодействием коррупции.

В 2011 году Навальный основал некоммерческую организацию "Фонд борьбы с коррупцией"(ФБК). Об этом сообщается на сайте организации. Как пишут представители ФБК, их работа – бороться с коррупцией в высших органах власти.

Фонд расследовал дело Игоря Чайки, недвижимость Владимира Пехтина, "шубохранилище" Владимира Якунина и другие. Политик поддерживал принятие Россией 20 статьи Конвенции ООН, предусматривающей наказание чиновников за коррупцию.

У оппозиционера есть жена и дети – дочь и сын.

Отравление Навального

20 августа 2020 года Алексей Навальный направлялся в Москву. На борту самолета ему стало плохо из-за чего была совершена экстренная посадка в Омске. Он был срочно госпитализирован в больницу Омска с острым отравлением веществом, которое вызывает галлюцинации.

Через некоторое время стало известно, что политик впал в кому. На следующий день США и страны Европы заявили о готовности оказать помощь Навальному.

22 августа его вывезли из Омска в Берлин для продолжения лечения. Позже врачи немецкой клиники "Шаритэ" заявляли, что состояние Алексея Навального остается стабильно тяжелым.

2 сентября стало известно, что немецкие специалисты обнаружили в организме российского оппозиционера следы боевого отравляющего вещества "Новичок".

Выдвигались предположения, о том, что к отравлению Навального могут быть причастны официальные лица России. В Кремле заявили, что такие ассоциации неприемлемы и абсурдны.

7 сентября Навального вывели из комы и отключили от ИВЛ.

Уже в середине сентября сотрудница шведского института оборонных исследований Оса Скотт подтвердила, что в биологических пробах Навального был обнаружен "Новичок".

Разработчик вещества Леонид Ринк рассказывал, что изначально целью создания веществ из группы "Новичок" было отравление врага Советской армии. При этом оно должно было быть короткоживущим, чтобы солдаты СССР не пострадали. По словам Ринка, эффективность "Новичка" можно сравнить с ядерной бомбой.

После этого члены команды Навального опубликовали видеоролик на официальной Instagram-странице политического деятеля. На кадрах были видны бутылки, в которых позже обнаружили опасное вещество.

1 октября Алексей Навальный открыто обвинил в своем отравлении Владимира Путина.

"Я утверждаю, что за преступлением стоял Путин, и у меня нет других версий преступления", – сказал тогда он.

Уже в декабре президент России в ходе ежегодной большой пресс-конференции ответил на вопрос об отравлении Алексея Навального.

"Это легализация материалов американских спецслужб. Мы что, не знаем, что они локации отслеживают? Это значит, что пациент пользуется поддержкой американских спецслужб. Это значит, его и травить не нужно, кому он нужен. Если б мы хотели, довели бы до конца", – заявил он.

Арест и заключение Навального

30 декабря стало известно, что следственный комитет России возбудил против Алексея Навального новое уголовное дело о мошенничестве.

В начале 2021 года Навальный заявил о возвращении в Россию 17 января. Оппозиционера задержали прямо в аэропорту Москвы по возвращении из Германии. Уже на следующий день ему санкционировали меру пресечения в виде ареста на 30 суток в рамках дела "Ив Роше".

Позже отмечалось, что Навального будут судить по еще одному старому делу о клевете.

В итоге в конце февраля 2021 года Московский городской суд вынес решение о том, что ему придется провести в заключении около 2,5 лет.

28 февраля появилась информация о том, что оппозиционера доставили в колонию во Владимирской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002562-film-ob-aleksee-navalnom-mozhet-pretendovat-na-oskar-v-2023-godu/