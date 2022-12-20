Сестра Ким Чен Ына ответила критикам ракет Северной Кореи

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото: Jorge Silva / Pool / Bloomberg

Сестра северокорейского лидера, заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Ким Е Чжон заявила, что скоро весь мир убедится в надежности и мощности ракет КНДР, передает РИА Новости со ссылкой на северокорейские СМИ.

"Марионеточные гангстеры и их жалкие эксперты который год демонстрируют нам, как они напрасно волнуются о том, что наши межконтинентальные баллистические ракеты не прошли проверку, что не признана технология повторного входа в атмосферу, всегда придираются к таким вещам, может, это служит для них самоуспокоением", – заявила она.

Сестра Ким Чен Ына выразила недоумение по поводу того, что зарубежные эксперты волнуются из-за чужих вооружений.

"Они, очевидно, снова попытаются принизить возможности наших стратегических вооружений и придерутся, что пуском под высоким углом невозможно их доказать, необходимо пустить ракету под нормальным углом. Поэтому я легко даю ответ на это. Тогда достаточно будет, если мы вскоре это сделаем, и вы убедитесь?" – добавила Ким Е Чжон.

Ранее сестра главы КНДР назвала президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его правительство идиотами. По ее словам, Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях против Пхеньяна как верный пес и марионетка Вашингтона". Она добавила, что любые санкции бесполезны.

Напомним, с начала года по 14 октября Северная Корея провела 27 ракетных испытаний, в том числе крылатых.

Спустя несколько дней Северная Корея произвела около 250 артиллерийских выстрелов в сторону Японского и Желтого морей.

А 2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу. Через два дня южнокорейские военные подняли в воздух около 80 истребителей после того, как были замечены приблизительно 180 военных самолетов Северной Кореи.

В то же время на севере Японии объявили воздушную тревогу и эвакуацию из-за трех баллистических ракет, запущенных Северной Кореей в сторону Японского моря.

18 ноября Северная Корея вновь запустила ракету в сторону Японского моря. По данным минобороны Японии, дальность полета этой ракеты позволяла достичь США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2002254-sestra-kim-chen-yna-otvetila-kritikam-raket-severnoy-korei/