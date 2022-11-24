Сестра Ким Чен Ына назвала президента Южной Кореи идиотом

Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон. Фото: Jorge Silva / Pool / Bloomberg

Сестра главы КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон назвала президента Южной Кореи Юн Сок Еля и его правительство "идиотами", передает РИА Новости, ссылаясь на северокорейское Центральное телеграфное агентство.

Как заявила Ким Е Чжон, Сеул повторяет за США слова о "самостоятельных санкциях" против Пхеньяна как "верный пес" и "марионетка" Вашингтона. Она добавила, что "любые санкции бесполезны", и Южная Корея "может накладывать их хоть еще сто, хоть тысячу раз".

"Если они думают, что могут выбраться из нынешней кризисной ситуации, болтая о каких-то "санкциях", то они и вправду полные идиоты. Болваны, что не умеют жить в безопасности и комфорте.

Непонятно, почему граждане (Южной Кореи – прим. ред.) молча смотрят на то, как их "власть" – Юн Сок Ель и другие идиоты – своими действиями продолжает создавать опасную ситуацию. Когда (в Сеуле – прим. ред.) сидел (экс-президент Южной Кореи – прим. ред.) Мун Чжэ Ин, Южная Корея хотя бы не являлась нашей целью", — заявила Ким Е Чжон.

Она добавила, что чем больше США и Южная Корея "цепляются" за санкции, тем сильнее будет "враждебность и гнев" со стороны КНДР, и это станет "затягивающейся на их шее петлей".

Напомним, что в последние месяцы КНДР довольно часто пускала баллистические ракеты в сторону Японского моря. В ответ на это Южная Корея и США также совершали запуски. Так, 5 октября сообщалось, что союзники выпустили сразу четыре баллистические ракеты в ответ на запуски из КНДР.

10 октября северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что не собирается вести переговоры с США и Южной Кореей. Позже сообщалось, что Южная Корея впервые за последние пять лет ввела санкции против КНДР в ответ на участившиеся запуски баллистических ракет.

2 ноября Сеул сообщил о первой с окончания Корейской войны ракете КНДР, пересекшей их морскую границу. А в начале ноября южнокорейские военные подняли в воздух около 80 истребителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998766-sestra-kim-chen-yna-nazvala-prezidenta-yuzhnoy-korei-idiotom/