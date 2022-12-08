Зеленский предположил, когда может закончиться война в Украине

Владимир Зеленский. Фото: The Asahi Shimbun / Getty Images

Украинский президент Владимир Зеленский поделился своим прогнозом относительно того, когда может завершиться война в Украине. По его словам, это может случиться в 2023 году.

"Считаю, что украинцы также будут самыми влиятельными в следующем году, но уже в мирное время", – сказал президент Украины в видео, записанном для Politico.

Позже это заявление прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

"Зеленский знает, когда это может все закончиться: это может все закончиться завтра при желании", – сказал Песков журналистам в четверг.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин в специальном обращении к россиянам заявил о начале военной операции в Донбассе. И с того дня в Украине продолжаются военные действия.

В конце ноября, выступая с видеообращением к Генассамблее Международного бюро выставок, глава Украины назвал сумму, которая необходима для восстановления страны после войны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000691-zelenskiy-predpolozhil-kogda-mozhet-zakonchitsya-voyna-v-ukraine/