Сроки восстановления производства электроэнергии назвали в Украине

Опоры ЛЭП. Иллюстративное фото: Robert Brook / Getty Images

Глава "Укрэнерго" сообщил, сколько времени понадобится на восстановление производства электроэнергии после ракетных ударов по Украине в понедельник, 5 декабря, передает издание Страна.ua.

Как заявил глава украинской НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, на восстановление производства электроэнергии после ракетных ударов в понедельник, 5 декабря, понадобятся 1-2 дня. После этого энергетическая система начнет стабилизироваться.

"Есть определенные ограничения аварийные энергоснабжения. Дефицит в энергосистеме будет сегодня-завтра, пока некоторые энергоблоки, которые аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность.

День-два нужно на восстановление производства электроэнергии в системе – после этого ожидаем, что ситуация стабилизируется. Это будет вся Украина. У нас есть регионы, которые пострадали больше других – в частности, Одесская область", – заявил Кудрицкий.

Он отметил, что напряжение в регион сейчас подается по резервным схемам питания, чтобы запитать критическую инфраструктуру города и хотя бы частично подать электроэнергию гражданам.

"Думаю, что эту ситуацию мы также решим в ближайшие пару дней.

И по другим областям, где были аварийные отключения энергопотребителей, сейчас восстанавливается энергоснабжение постепенно", – добавил он.

Ранее мы сообщали, что в результате вчерашних ракетных ударов по всей Сумской области произошли аварийные отключения света, в городе Житомире частично пропал свет.

Также, по информации Страна.ua, в Киевской области после попадания в объект энергетической инфраструктуры 40% абонентов остаются без электричества в рамках аварийного отключения.

При этом в Киевской, Днепропетровской и Донецкой областях были введены экстренные отключения света после обстрела критической инфраструктуры.

Отметим, что Национальная энергетическая компания Укрэнерго, как пишет сайт Neftegaz.ru, — это частное акционерное общество, 100% акций которой принадлежат государству, относящееся к сфере управления Министерства энергетики Украины.

Укрэнерго — оператор системы передачи Украины с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС), передачи электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям, а также администратора коммерческого учета и администратора расчетов на рынке электрической энергии Украины.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2000280-sroki-vosstanovleniya-proizvodstva-elektroenergii-nazvali-v-ukraine/