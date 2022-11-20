Глава МАГАТЭ потребовал немедленно прекратить обстрелы Запорожской АЭС

Рафаэль Гросси. Фото: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что необходимо немедленно остановить обстрелы Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), говорится в его заявлении на .

"Новости от нашей команды вчера и сегодня утром крайне тревожны. На площадке этой крупной атомной электростанции произошли взрывы, что совершенно недопустимо. Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно остановиться. Как я уже говорил много раз, вы играете с огнем" – сказал он.

В МАГАТЭ сообщили, что на ЗАЭС были повреждены некоторые здания, системы и оборудование, но ни одно из них пока не критично для ядерной безопасности.

"Группа МАГАТЭ также могла видеть некоторые взрывы из своих окон", – говорится в заявлении Гросси.

Глава агентства обратился с призывом к обеим сторонам конфликта согласовать и как можно скорее ввести зону ядерной безопасности вокруг ЗАЭС.

"Я не сдамся, пока эта зона не станет реальностью. Как показывают продолжающиеся очевидные обстрелы, это необходимо больше, чем когда-либо", – добавил он.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС 1 сентября и покинула территорию станции 5 сентября. Однако два члена миссии продолжили работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Позднее, когда журналисты спросили у Гросси, может ли МАГАТЭ установить, кто стоит за обстрелом ЗАЭС, он ответил, что у них нет средств это сделать.

Затем гендиректор агентства заявил, что начал консультации по созданию вокруг Запорожской АЭС зоны безопасности.

Кроме того, к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской АЭС также призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1998119-glava-magate-potreboval-nemedlenno-prekratit-obstrely-zaporozhskoy-aes/