Миссия МАГАТЭ покинула территорию Запорожской АЭС
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Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС остались два представителя миссии.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, сотрудники МАГАТЭ выехали с ЗАЭС в понедельник, 5 сентября.
"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", – заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".
По данным "Росэнергоатома", станцию покинули четыре члена агентства.
"Украинская правда" со ссылкой на публикацию "Энергоатома" в Telegram подтвердила, что миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС.
"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", – говорится в сообщении.
Два члена миссии продолжат работу на станции на постоянной основе.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986246-missiya-magate-pokinula-territoriyu-zaporozhskoy-aes/