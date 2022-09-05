Миссия МАГАТЭ покинула территорию Запорожской АЭС

Миссия МАГАТЭ покидает территорию ЗАЭС. Фото: t.me/energoatom_ua

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) покинули территорию Запорожской атомной электростанции. На ЗАЭС остались два представителя миссии.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на члена главного совета новой военно-гражданской администрации региона Владимира Рогова, сотрудники МАГАТЭ выехали с ЗАЭС в понедельник, 5 сентября.

"Члены миссии МАГАТЭ сейчас выехали с Запорожской АЭС, пока на ней остались два человека в виде наблюдателей", – заявил он в эфире радио "Комсомольская правда".

По данным "Росэнергоатома", станцию покинули четыре члена агентства.

"Украинская правда" со ссылкой на публикацию "Энергоатома" в Telegram подтвердила, что миссия МАГАТЭ покинула Запорожскую АЭС.

"Сегодня, 5 сентября 2022 года, четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции", – говорится в сообщении.

Два члена миссии продолжат работу на станции на постоянной основе.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что агентство сохранит постоянное присутствие на Запорожской атомной электростанции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986246-missiya-magate-pokinula-territoriyu-zaporozhskoy-aes/