Глава МАГАТЭ не смог определить, кто обстреливает Запорожскую АЭС

Рафаэль Гросси. Фото: Heinz-Peter Bader/Getty Images

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет средств, чтобы установить, кто именно обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, передает CNN.

Когда журналист CNN спросил у Гросси, может ли МАГАТЭ установить, кто стоит за обстрелом ЗАЭС, он ответил, что у них нет средств это сделать.

"Я не могу это определить. У нас нет для этого средств. Как вы знаете, вам нужно было бы наблюдать за операцией в регионе, что не только выходит за рамки мандата МАГАТЭ, но и потребовало бы огромного потенциала", – сказал глава агентства.

Гросси отметил, что на Запорожской АЭС сохраняется "очень серьезная опасность" ядерной катастрофы.

"Ситуация продолжает вызывать тревогу. Обстрел продолжается, так что действительно, мы все еще сталкиваемся с очень серьезной опасностью", – подчеркнул он.

Напомним, миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС 1 сентября и покинула территорию станции 5 сентября. Однако два члена миссии продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986520-glava-magate-ne-smog-opredelit-kto-obstrelivaet-zaporozhskuyu-aes/