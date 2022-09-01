Украина и Россия сообщили о провокациях перед визитом миссии МАГАТЭ

Запорожская АЭС. Фото: Facebook/Енергоатом

Украинская и российская стороны сообщили о провокациях перед визитом делегации Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую атомную электростанцию.

Глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что украинские военные устраивают провокации на пути следования делегации МАГАТЭ, передает РИА Новости.

"Они продолжили провокацию именно на переходном моменте – там, где миссия МАГАТЭ начала пересекать зону в нашу сторону", – заявил он.

МИД Украины заявил, что действия российской армии ставят под угрозу визит миссии МАГАТЭ, которая направляется на Запорожскую АЭС.

"Нарушая свои обязательства, армия РФ ведет мощный обстрел коридора, через который миссия МАГАТЭ должна следовать из Запорожья на атомную электростанцию. Россия должна немедленно прекратить эти опасные провокации и обеспечить безопасный проезд специалистам МАГАТЭ", – написал спикер украинского МИД Олег Николенко в Twitter.

Ранее сообщалось, что миссия МАГАТЭ отправилась из столицы Украины на Запорожскую атомную электростанцию, чтобы оценить ситуацию и установить постоянное представительство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1985746-ukraina-i-rossiya-soobschili-o-provokatsiyah-pered-vizitom-missii-magate/