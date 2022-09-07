Генсек ООН призвал к созданию демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС

Антониу Гутерриш. Фото: Russian Foreign Ministry/Anadolu Agency/Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности организации призвал к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской АЭС, об этом говорится на сайте ООН.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской станции и вокруг нее, в том числе сообщениями о недавних обстрелах. Давайте скажем прямо: любое – случайное или преднамеренное – повреждение крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожье или любого другого ядерного объекта в Украине может привести к катастрофе не только в ближайших местностях, но и в регионе, и за его пределами", – сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что ЗАЭС должна быть объектом гражданской инфраструктуры. По его словам, российские и украинские стороны должны взять на себя обязательство не вести военные действия в направлении станции или с ее территории.

"Запорожский объект и его окрестности не должны быть целью или местом проведения военных операций", – добавил генсек ООН.

Кроме того, Гутерриш предложил "заключить соглашение о демилитаризованном периметре".

"В частности, это будет включать в себя обязательство российских сил вывести весь военный персонал и технику из этого периметра, а также обязательство украинских сил не входить в него", – заявил он, призвав стороны обеспечить надлежащие условия работы для операторов на станции.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что у агентства нет средств, чтобы установить, кто обстреливает Запорожскую атомную электростанцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986556-gensek-oon-prizval-k-sozdaniyu-demilitarizovannoy-zony-vokrug-zaporozhskoy-aes/