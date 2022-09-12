МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны безопасности на ЗАЭС

Рафаэль Гросси. Фото: Metin Aktas/Anadolu Agency via Getty Images

Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ запустило консультации по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС, об этом говорится на сайте агентства.

"Я по-прежнему обеспокоен положением дел на электростанции, которая остается в опасности, пока продолжаются какого-либо рода обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о срочной необходимости создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС", – заявил Гросси.

Он добавил, что надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы уже не работают.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза организации призвал к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987310-magate-nachalo-konsultatsii-po-sozdaniyu-zony-bezopasnosti-na-zaes/