МАГАТЭ начало консультации по созданию зоны безопасности на ЗАЭС
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Глава Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ запустило консультации по созданию зоны безопасности на Запорожской АЭС, об этом говорится на сайте агентства.
"Я по-прежнему обеспокоен положением дел на электростанции, которая остается в опасности, пока продолжаются какого-либо рода обстрелы. Для решения этой серьезной ситуации начаты консультации о срочной необходимости создания зоны ядерной безопасности на Запорожской АЭС", – заявил Гросси.
Он добавил, что надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения необходимы для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы уже не работают.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совбеза организации призвал к созданию демилитаризованного периметра вокруг Запорожской АЭС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1987310-magate-nachalo-konsultatsii-po-sozdaniyu-zony-bezopasnosti-na-zaes/